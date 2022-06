Rai, Venerato: "Spalletti non ha chiesto la luna, gli basterebbe una sola conferma"

Elogio a Luciano Spalletti da parte del giornalista Rai Ciro Venerato

Elogio a Luciano Spalletti da parte del giornalista Rai Ciro Venerato: "Copiosi i calciatori rilanciati da Spalletti (Lobokta sembrava un carneade, ora e' un leader), guida di uno spogliatoio non certo a prova di bomba. Molti di loro a fine contratto (Insigne, Mertens, Ospina, Ghoulam) altri col mal di pancia per i mancati rinnovi e forse già irretiti da sirene di mercato (Fabian Ruiz, Koulibaly, Oshimen, Politano). Eppure con Spalletti nessuno ha deragliato, rispettando il timoniere che indicava la rotta giusta. La sua bussola è figlia di esperienza e onestà intellettuale. Quella che forse è mancata a qualche addetto ai lavori nel giudicarlo: si è trovato solo quando ha dovuto gestire la querelle Icardi e il tramonto (triste ma inesorabile) di Totti. Il toscano ha una rara qualità: intravede sempre la luce in fondo al tunnel. A De Laurentiis non ha chiesto la luna: gli basterebbe proseguire la sua avventura avendo accanto Koulibaly".