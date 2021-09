Rai, Venerato: "Temo un ex, a Firenze ci vorrà il Napoli di Leicester"

Intervenuto come relatore nell'ambito dell'evento Inside the Sport a Coverciano, il giornalista di Rai Ciro Venerato ha parlato del momento della Fiorentina e della prossima sfida dei viola contro il Napoli: "L’impegno di Firenze contro una squadra ottima con un allenatore che io adoro e che considero il migliore della nuova generazione, per distacco ci dirà se è possibile andare oltre ad alcune considerazioni sul Napoli e sul ruolo che potrà recitare in questo campionato. La Fiorentina ha un attacco importante, è il reparto sicuramente migliore dei viola e quello che può creare grattacapi.

Vlahovic può spaccare la partita quando vuole. E temo Callejon, che è un giocatore che può dare ancora tanto. Ci vorrà il miglior Napoli per creare dei problemi ai gigliati ovvero quello che abbiamo visto a Leicester. Se invece sarà quello di Marassi col Genoa, non è pericoloso per la Fiorentina”.