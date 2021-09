Repubblica, Crosetti: "Il Napoli non è da scudetto, ma potrebbe inserirsi"

Maurizio Crosetti, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho intravisto qualcosa nel Napoli, così come in altre squadre. Il Napoli ha un allenatore con buonissime idee e un buon organico. Non è da scudetto, ma potrebbe inserirsi in un discorso di totale incertezza come quello del nostro campionato. Ma è troppo presto per dire se il Napoli può puntare allo scudetto, alla Champions o a qualsiasi altro obiettivo".