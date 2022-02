Sky, Bucciantini: "Napoli più forte degli episodi, il rigore c'era!

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con certi giocatori il Napoli era primo a settembre, ottobre e novembre. Ora che li ha ritrovati è tornato primo. Sono stato impressionato da ciò che succede dall'88', ossia dal gol del giusto pareggio della Lazio. Nella partita l'1-1 ci stava, per quanto visto in campo. Ma non per quanto visto nell'area di rigore della Lazio, c'è stato un rigore non dato. Per il Napoli sarebbe stato un buon punto, anche perché c'era stato quest'episodio del rigore, ci si poteva cullare su quello. Invece c'è stata una reazione impressionante".