Sky, Bucciantini: “Non ho visto l'Inter in controllo, il Napoli ne esce con qualche convinzione"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club' è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "A Napoli non ho visto un Inter in controllo, ma che ha faticato a trovare il controllo della partita. E’ stata brava a trovare qualcosa quando sembrava che il controllo ce l’aveva il Napoli, questa è una qualità che ha solo l’Inter. Poi nel secondo tempo è riuscito a calmare i ritmi del Napoli e metterla sul fisico, ma non era in controllo. La squadra di Inzaghi negli scontri diretti ha dimostrato di essere più forte, ma non ha fatto distacco. Secondo me il Napoli esce con qualche convinzione da questo pareggio”.