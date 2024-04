Sky, Caressa: “Non è una questione di allenatori, gli azzurri si erano adagiati sulla vittoria”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore Fabio Caressa ha commentato la vittoria del Napoli contro il Monza.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore Fabio Caressa ha commentato la vittoria del Napoli contro il Monza: "Hanno ritrovato un po’ di quello spirito che proprio si era completamente perso. Secondo me, non è neanche una questione di allenatori, è proprio che si erano un pochino adagiati sulla vittoria, come ogni tanti capita”.