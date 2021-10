Sky, Condò: "Errore di Pairetto. C'era il rosso per Handanovic nel contatto con Defrel"

"Ma nel momento in cui si toglie lo colpisce col gomito, per questo per me è da espulsione”.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del discusso contatto fra Handanovic e Defrel al termine del primo tempo fra Sassuolo e Inter: “C’è stato un errore arbitrale, Handanovic andava espulso. Nell’1 contro 1 Handanovic può solo disturbare l’attaccante senza toccarlo. Lui è bravo, disturba e poi si toglie. Ma nel momento in cui si toglie lo colpisce col gomito, per questo per me è da espulsione”.