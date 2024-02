Sky, Di Marzio: "Calzona sicuro di se! Non ha accampato alibi nonostante un solo allenamento"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato della conferenza stampa di Calzona

Nel corso di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato della conferenza stampa di Calzona: "Calzona era anche un po' emozionato, c'erano veramente tantissimi giornalisti, non credo la Slovacchia abbia mai avuto 60-70 giornalisti presenti in una conferenza. Ma l'ho visto sicuro di se, ha sottolineato più volte che la squadra è forte, ha detto che non firma per il pareggio.

Poteva accampare alibi, non l'ha fatto: ha detto non c'è tempo, spero la squadra faccia vedere qualcosa di quanto fatto nell'allenamento del pomeriggio ed in quello prima della gara. Torna anche Sinatti, una figura che viene ritenuta molto importante qui a Napoli, una figura che trasmette molto fiducia".