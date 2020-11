Sky, il vice-direttore Marani: "Perché non schierare un mediano in più?"

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, direttamente dagli studi dell'emittente satellitare si è soffermato sul k.o. del Napoli: "Un anno dopo il Napoli è tutt'altra cosa, questo lo dico per apprezzare oggi il lavoro fatto da Gattuso. Un anno fa il Napoli stava per affondare con Ancelotti, è arrivato Rino e ha vinto la Coppa Italia. Per la partita col Milan non so se è una questione di mentalità o una questione fisica. Quando il Napoli è nettamente superiore e comanda la partita tutta la sua forza emerge, quando invece sta punto a punto con l'avversario paga la fisicità. Forse ieri poteva schierare un centrocampista in più togliendo uno dei quattro attaccanti per avere un'alternativa in più in fase d'uscita?".