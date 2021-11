Sky, Marani: "L'Inter vincendo può rimettere Atalanta e Juve nei giochi Scudetto!"

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Matteo Marani ha parlato di Inter-Napoli dopo il ko del Milan di ieri: "Oggi può esserci un accorciamento o un allungamento del campionato. Inter-Napoli può dare la possibilità ai partenopei di scappare, ma San Siro è ostico e non ci ha vinto nemmeno quando ha conquistato gli scudetti. Dall'altra parte, se dovesse vincere l'Inter la testa si avvicinerebbe per i nerazzurri ma anche per l'Atalanta e in qualche modo per la Juventus".