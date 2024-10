Sky, Marchegiani: "Lukaku non ruba l’occhio, ma per il gioco di Conte è fondamentale"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex calciatore Luca Marchegiani: "Lukaku non ruba l’occhio, è vero, ma per il gioco di Conte è fondamentale anche se perde palla o sbaglia un controllo. Dá un senso al gioco, poi può non piacere o non essere spettacolare ma Conte cerca certezze in questo momento e valorizza i giocatori. Poi basterà per lo Scudetto? Questo non lo sa nessuno".