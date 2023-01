Sky, Marchetti: "Ecco cosa servirebbe all'Inter per insidiare il Napoli"

Luca Marchetti, volto di Sky Sport, ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dei sogni di rimonta dell'Inter in campionato

Luca Marchetti, volto di Sky Sport, ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dei sogni di rimonta dell'Inter in campionato dopo la bella vittoria in Supercoppa contro il Milan: "Un derby che l’Inter praticamente ha avuto sempre in mano, senza mai soffrire, senza mai perdere la testa, giocando con consapevolezza, con maturità, con un’energia ritrovata. Inzaghi considera questo 2023 dell’Inter un percorso netto: il pari con il Monza non gli va giù e lui, in cuor suo, lo considera una vittoria.