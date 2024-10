Sky, Marchetti: "Su Politano non c’è step on foot ma fallo, il VAR non può intervenire"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha analizzato il rigore concesso a Politano in Empoli-Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "Non c’è step on foot ma fallo, il contatto c’è anche se forse si scontrano ma sulla dinamica in diretta anche io ho detto è fallo, l’arbitro infatti l’ha fischiato ed il VAR non può intervenire perché non è che non sia contatto…”