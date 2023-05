Sky, Modugno: “ADL avrà già un piano B e C, né lui né Spalletti si faranno trovare impreparati"

"La situazione Spalletti resta complicata e ancora misteriosa".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Francesco Modugno: "La situazione Spalletti resta complicata e ancora misteriosa. C'è un anno di contratto con l'opzione che il Napoli ha fatto scattare nei modi e nei tempi giusti e questa è una certezza. Poi è chiaro che De Laurentiis e Spalletti fanno fatica a ritrovarsi, quando due persone così si ritrovano davanti ad un tavolo ci sono tantissime cose che tutte non le possiamo conoscere.

Non è ancora una storia scritta, ma sta prendendo una brutta piega perchè a me piacerebbe che questo Napoli trovasse una continuità lunghissima. De Laurentiis da grande uomo d'impresa avrà già un piano A, uno B ed eventualmente anche un piano C e lo stesso discorso vale per Spalletti. Nessuna delle due parti si farà trovare impreparata".