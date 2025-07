Ag. Marianucci: "Con Conte ha grossi margini di crescita, per fortuna non guarda la carta d’identità"

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Marianucci, Di Lorenzo e Politano: “Marianucci? Quando il Napoli lo ha preso avevamo la consapevolezza che Conte sul campo è il più bravo a migliorare i giocatori. Sappiamo che con lui può avere grossi margini di crescita.

Farà sicuramente parte dell’organico, il Napoli ha tre partite a settimana, ci sono tante competizioni e gli imprevisti sono tanti e ci potrà essere spazio per tutti. Personalmente io ho grande fiducia in Luca che sa lavorare bene e sa sfruttare le sue occasioni. Conte per fortuna non guarda la carta d’identità ma solo il lavoro settimanale. Se il suo rendimento sarà di livello, il mister non si farà problemi”.