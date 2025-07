Marocchino: "Ndoye perfetto per Conte, ma anche Chiesa può fare al caso del Napoli"

vedi letture

“Il Napoli lo scorso anno ha avuto un percorso quasi esclusivo in campionato e per questo quest’anno - ha detto l’ex calciatore e opinionista Rai Domenico Marocchino a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live-speciale Dimaro su Marte'- è giusto che stia costruendo una rosa più profonda. Chiesa è un calciatore veloce, può ricoprire più ruoli e potrebbe fare al caso del Napoli.

Ha giocato poco al Liverpool? Beh, ha riposato… In ogni caso bisogna tener conto degli infortuni. Mi aspettavo che Conte potesse restare, è difficile trovarsi male a Napoli, sarà ancora più stimolato dalla sfida Champions. Lui è uno che sa caricare l’ambiente come pochi. In generale sarà un campionato interessante, con tanti piloti, ovvero allenatori, nuovi per le squadre più importanti, tolto il Napoli e in parte la Juventus. De Bruyne potrà dare molto al Napoli come capitò quando Tevez arrivò alla Juve: l’argentino dicevano fosse a fine carriera e invece fece la differenza. Non so come sta, ma se è in forma farà molto bene.

Come esterno d’attacco per il Napoli vedo bene Lookman, che garantirebbe 15 gol, rispetto a Ndoye che segna di meno. Se Conte intende dare una trazione anteriore sarebbe il caso di acquistare l’atalantino, ma avendo preso già Lang e Lucca è probabile che vada su Ndoye, che garantisce più equilibrio e che, tra parentesi, a me piace molto. Posso però dire una cosa? Quanto mi manca, e manca alla serie A, un calciatore come Kvaratskhelia, un vero fenomeno”.