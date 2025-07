Grealish piace davvero, Gazzetta: "Serve uno sforzo del City per chiudere"

Ndoye primo obiettivo, ma costa tanto, troppo. Manna valuta le alternative per le corsie laterali. Al Napoli serve un altro esterno offensivo oltre a Lang. Fra gli obiettivi per il pacchetto avanzato resta in pole position anche Jack Grealish. L’attaccante del Manchester City in questo momento è in ferie e si sta allenando da solo in Costiera amalfitana. Una coincidenza? Un bel segnale, se vogliamo interpretarlo così.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a frenare il tutto è lo stipendio che percepisce il giocatore: per ingaggiarlo, si legge, servirebbe una mano proprio dai Citizens che dovrebbero contribuire al pagamento di parte dell’emolumento. Insomma, affare non impossibile, ma ancora tutto da valutare. Intanto il Napoli prova ad avvicinarsi alle richieste del Bologna e ha appena presentato una nuova offerta per Ndoye: la speranza del club azzurro è di poter arrivare proprio al primo obiettivo. In alternativa, Grealish resta sullo sfondo.

Ieri, a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, era intervenuto il driver personale di Grealish, che è in Costiera Amalfitana, Salvatore. “Grealish è ancora in Costiera Amalfitana, l’ho accompagnato proprio io. Non posso dirvi dove si sta allenando, ma sì, è qui. L’ho accompagnato stamattina, è qui da due o tre giorni già. Magari c’è qualche contatto col Napoli. L’ho preso all’areoporto di Napoli, l’ho accompagnato in Costiera e stamattina ha fatto il primo allenamento. Non posso chiedergli nulla, è in ferie e potrebbe essere disturbato da qualche domanda”.