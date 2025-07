Alvino difende De Bruyne: "Va chiamato il 112 per chi lo critica ora"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro', trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli inizierà il campionato da campione d’Italia e sarà una squadra camaleontica, capace di cambiare pelle. L’anno scorso è accaduto per necessità, quest’anno accadrà per volontà di Conte. È il momento di studiare e assumersi dei rischi. Bisogna farlo ora, durante il precampionato, non si può pensare di arrivare a partite ufficiali, e quelle sì che valgono, perché oggi se qualcuno dice che iniziamo male la stagione è qualcuno che narra in maniera tossica. La stagione del Napoli inizia il 23 agosto e non oggi.

Le due occasioni del primo tempo le crea proprio Kevin De Bruyne, oltre a quella di Lucca. Se qualcuno si permette di criticarlo bisogna chiamare tutti i 100 dal 112 dovete chiamarli tutti pure il manicomio. Bucchi ha fatto delle considerazioni importanti, più che sulle qualità da calciatore, soprattutto la personalità, la grandezza dei campioni di essere anche campioni di modestia".