Sky, Modugno: "Domani rientra Osimhen, ma la sua condizione fisica sarà relativa"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Si, dovrebbe rientrare domani. Sarà visitato, vediamo come sta il braccio. E' inutile lasciarsi andare in previsioni, aspettiamo l'esito dei controlli di domani. Al di là della mobilità e funzionalità del braccio, ricordiamo che anche l'aspetto psicologico è importante. Poi bisogna tener conto di una condizione relativa: ha lavorato in questi mesi ma la partita è un'altra cosa, fare il centravanti e fare la differenza è quello che ci si aspetta".