Sky, Modugno: "Insigne? Situazione complicata, per lui Napoli è tutto ma ci sono di mezzo i soldi"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport: "Come finisce la vicenda Insigne? Ne parleremo tanto ancora per altro tempo, è una situazione complicata perché le cifre non sono vicine, per Insigne il Napoli è tutto e per il Napoli Insigne è il capitano ma purtroppo ci sono i soldi di mezzo ed è legittimo che entrambi le parti fanno le proprie richieste".