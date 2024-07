Sky, Modugno: "Vi do una notizia che riguarda Bagnoli e i giovani"

vedi letture

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte: “Lele Oriali c’è assolutamente nell’organigramma del Napoli, è una figura preminente dello staff di Conte, con quale carica però non ve lo saprei definire. Tuttavia, il Napoli un team manager, che è Paolo Rea, al quale auguro un in bocca al lupo per il lavoro che va a svolgere. Ma, con tutto il rispetto, non si può ridurre la figura di Oriali a quella solamente del team manager, ma vi dico di più: nemmeno Peppe Santoro lo era, valeva qualcosa di più. In sostanza, il club azzurro non ha mai avuto un team manager. Perché Osimhen deve partire per forza? Oggi, un ingaggio come quello del nigeriano, soprattutto nel nostro campionato, è di difficile sostenibilità.

Cederlo è comunque un sacrificio ma, se dovesse restare, va anche a complicarsi per la questione del contratto che scade tra due anni e, quindi, il Napoli si troverebbe a fare altri incontri con il suo agente per negoziare un altro accordo. Capisco che per i tifosi se restasse non sarebbe poi così male. Buongiorno invece di Hancko visto che il Torino è bottega cara? Io penso che il Napoli prenda il centrale Torino, e per i prezzi che circolano mi sembra in linea con il mercato, non mi sorprende la richiesta della società granata. Infine, a proposito dei giovani italiani che devono essere messi in condizione di crescere, vi do una notizia: mi hanno raccontato che, nei progetti della FIGC, ci sarebbe quello di aprire un centro federale alla cittadella dello sport a Bagnoli, dove anche la Federazione italiana tennis ha intenzione di aprirlo, nella speranza di avere un riferimento per i giovani. Sarebbe un segnale di cambiamento”.