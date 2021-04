Sky, Nosotti: "Il Napoli è una macchina da gioco, si vede la mano di Gattuso"

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci aspettavamo questo Napoli all'inizio. Il Napoli ha una bella costruzione dal basso ed è fortissimo dalla cintola in sù. Vedo un Napoli competitivo, ha fatto benissimo nel girone di ritorno. Atalanta, Napoli ed Inter, sono le prime per punti e continuità di rendimento. Il Napoli è una macchina da gioco, si vede la mano di Gattuso. Insigne è il quarto giocatore italiano in attività per gol in Serie A. Ieri ha fatto una grande partita. Io credo che in questa fase di campionato abbiamo visto un giocatore di grande spessore.

Torino? Ha qualità e viene fuori bene. E' una delle migliori squadre da quando è arrivato Nicola in panchina. Crea tanto e sta ritrovando Belotti. Funziona il tandem con Zaza o Sanabria. Sa recuperare e come il Bologna ha mandato 16 giocatori in gol. E' in un momento importante. Il Napoli è una macchina da gioco. Sono contento per Rino. Si vede la sua mano. Bravi tutti perché si concentrano su quello che conta".