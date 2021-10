Sky, Piccinini: "L'Inter stasera non può sbagliare. Davanti Napoli e Milan volano"

Sandro Piccinini, giornalista e opinionista di Sky, parla così della sfida tra Empoli e Inter di stasera, sfida fondamentale per i nerazzurri: "Se perdi altri punti diventa dura visto che davanti ci sono due che macinano punti ogni domenica. Il rischio di mollare subito l'idea di confermarsi campione d'Italia poi è alto. L'Inter non può mollare tutto a novembre e oggi è una gara da non sbagliare".