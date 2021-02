Sky, Ugolini: "Il Napoli non ha una vera e propria identità! Condizione fisica non ottimale..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto direttamente dagli studi dell'emittente satellitare per commentare lo 0-0 tra Napoli e Atalanta: "La condizione fisica del gruppo non è ottimale, è per questo che Gattuso ha schierato una squadra più accorta. Adesso a Bergamo ci saranno due risultati su tre. Ci sono tante attenuanti legate alle assenze, ma il Napoli è ancora alla ricerca di una vera e propria identità. La squadra deve senza dubbio riuscire a tirar fuori il meglio dalla qualità a disposizione in rosa".