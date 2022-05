Sky, Ugolini: "Peccato, l'addio di Insigne non sarà come quello di Totti"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini.

Nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini: "In molti, tra i vari calciatori importanti passati in questa città, hanno avuto un trattamento diverso rispetto Insigne. Che a me vada via un po' stride, perché questo calciatore doveva restare a Napoli tutta la vita. Dovevano essere anche i tifosi a tutelarlo e a spingere verso il rinnovo. La colpa non so di chi è, forse un po' va distribuita tra le parti tra lo stesso Lorenzo, l'ambiente e la società. Quest'ultima avrebbe dovuto tutelare un patrimonio importante della città. Sarà un bell'addio ma sicuramente non sarà come quello di Totti alla Roma e invece sarebbe potuto esserlo".