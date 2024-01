Sportitalia, Ballarini: “Per fortuna ADL ha capito l’importanza dell’assunzione di responsabilità“

Valentina Ballarini, giornalista di Sportitalia, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com

Valentina Ballarini, giornalista di Sportitalia, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com: “Del Napoli abbiamo già detto tutto. Meno male che De Laurentiis ha capito l’importanza dell’assunzione di responsabilità. Da oggi scatta il mercato e mai come quest’anno proverà ad andare in soccorso di tutte o quasi le squadre che si giocano scudetto ed Europa. In questo caso vietate le illusioni”.