Tiki Taka - Chiambretti torna sul caso Facci: "Non censurerò mai nessuno, al limite contesterò i modi"

Torna Tiki Taka e tornano subito alle mente le parole di settimana scorsa di Filippo Facci offensive nei confronti di Napoli e Maradona. Piero Chiambretti, conduttore della trasmissione, ha toccato nuovamente il tema (anche se in maniera velata) proprio nel corso del programma: "Quando si parla di Napoli in questa trasmissione può succedere di tutto. Lo dico a quelli che mi hanno insultato, questo è un bar dello sport 4.0 dove ognuno dice quello che pensa. Io non censurerò mai il pensiero di nessuno, al limite contesterò il modo con cui certe cose vengono dette".