Iachini su Amrabat: "Con me ha fatto bene, non so se la Fiorentina se ne priverà"

Nel corso di ‘Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato di Sofyan Amrabat, centrocampista viola finito nel mirino del Napoli: “E’ un ottimo giocatore e professionista. Non so se la Fiorentina se ne priverà facilmente, con me ha fatto bene poi nel finale ha avuto qualche problemino fisico che poi ha risolto. Ha un’ottima predisposizione al lavoro durante la settimana. Può giocare sia in un centrocampo a due e a tre, ma predilige giocare davanti alla difesa piuttosto che mezzala. L’interesse del Napoli non mi sorprende, starà a Spalletti valutarlo. Come detto è un buon giocatore e quindi avrà richieste anche da grandi squadre.

Spalletti? Napoli ha preso un allenatore di grande spessore, i risultati parlano per lui. Luciano è un professionista di grande capacità e farà sicuramente bene a Napoli”.