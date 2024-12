Iannicelli: “Altro clean sheet! Juan Jesus non è quel disastro ambulante di cui si parla…”

vedi letture

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 e commentato la vittoria di misura del Napoli contro il Venezia

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato ai microfoni di Canale 21 e commentato la vittoria di misura del Napoli contro il Venezia: “Una delle notizie post Napoli-Venezia è che con il famigerato Juan Jesus in campo il Napoli ha collezionato un clean sheet, una rete inviolata. Alla fine il brasiliano inserito in un sistema di gioco e con una continuità maggiore di partite forse non è quel disastro ambulante di cui si parla”.