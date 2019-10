Iannicelli: "Clima esageratamente ostile su Ancelotti. Si sta andando oltre, è inaccettabile!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato delle tante critiche su Ancelotti: "Ancelotti non può contestare pubblicamente un giocatore, nessun manager contesta dei dirigenti pubblicamente, così come le discussioni ci sono sempre, pure a Canale 21 quando decidiamo ruoli e funzioni. Il problema è stato il gol nelle ultime gare, buttarla dentro. Non è accettabile però il clima intorno al tecnico. Guardiola col City è a -8 dal Liverpool e nessuno l'ha messo in discussione. Nel Napoli c'è il rischio di un Benitez 2, anno iniziato male col preliminare, su cui c'erano responsabilità, ma ora c'è un clima esageratamente ostile. Gente che non sa leggere o scrivere calcisticamente che chiede l'esonero di Ancelotti... se siamo a questo con un Napoli primo in Champions e che può vincere a Salisburgo chiudendo i giochi, può accorciare in campionato e la Coppa Italia ancora non deve iniziare. Qui ci sono spinte contrarie che vanno oltre la legittima delusione per i risultati".