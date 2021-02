Iannicelli: "Il processo a Gattuso resta aperto ed incerto"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la sconfitta del Napoli a Marassi soffermandosi su Rino Gattuso: “Contro il Genoa c’è stata la seconda udienza del processo a Gattuso. La prima udienza, la partita con l’Atalanta, aveva aperto uno spiraglio verso l’imputato Gattuso, il primo tempo col Genoa sembrava quasi avviare verso la condanna, la ripresa insinua nella giuria qualche dubbio. Gattuso resta il principale imputato di questa situazione, perché nei gol presi dal Napoli, aldilà della quota di responsabilità di chi era in campo, c’è anche una lacuna e una carenza di Gattuso. Continuo a ritenerlo sotto processo ma il finale partita, quando sono entrati Insigne e Osimhen, mi fa dire che il verdetto non è scontato ma ancora in bilico. Questo verdetto è affidato alla prossima partita di Coppa Italia e soprattutto alle prossime partite contro Juventus e Atalanta in campionato nelle quali il Napoli deve cercare di accorciare il passo. Ormai è un problema strutturale quello di non capitalizzare i risultati negativi delle altre, il Napoli marca visita ogni volta che è chiamato ad accorciare. Non ritengo Giuntoli responsabile di questo disastro, perché lui il suo l’ha fatto mettendo in mano a Gattuso l’organico che tutta la critica sportiva ritiene congruo per competere per almeno le prime tre posizioni. Quindi il processo resta aperto ed incerto, ma man mano che le udienze passano la posizione dell’imputato si aggrava”.