Iannicelli incredulo: "Feliciani scarso, come si fa a non dare quel rigore a Kvara?"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato anche dell'arbitraggio di Feliciani in Napoli-Como: "Quel rigore su Kvara va dato proprio per la logica dell'azione, Kvara era in una condizione di vantaggio che non l'avrebbe mai portato a simulare. E' un arbitro scarso, prenderà 4 o 5, ma se un arbitro così non fischia quel rigore palese, peraltro in casa... io sono fuori da certe polemiche, ma è più rigore quello su Kvara che il primo se entriamo nel merito".