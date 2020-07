Iezzo discolpa Meret: "Non ha responsabilità sul gol di Lautaro"

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla prestazione di Meret contro l'Inter: "Martinez ha fatto un tiro a giro da lontano, davanti vi erano anche i difensori azzurri, onestamente non vedo colpe di Meret sul gol dell'argentino.Il portiere azzurro non ha visto partire il tiro.

Rigori mancati al Napoli? Al Napoli mancano tanti rigori e ne ha subiti troppi ingiustamente, tra cui anche quelli di Parma. Sembra quasi ce l'abbiamo con noi. Non va bene, se c'è un Var che può aiuare l'arbitro, non capisco perchè non consultarlo