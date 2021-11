Il Bayern taglia gli stipendi ai no-vax, Nagelsmann: "Club fa valere i suoi diritti"

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern, ha risposto alle domande circa la decisione del club di ridurre lo stipendio ai calciatori non vaccinati: "Posso capire il club se decide di far valere i suoi diritti, nel contesto delle nostre leggi sul lavoro. Se la società non è in grado di sfruttare le eccezionali qualità dei nostri giocatori per via delle loro decisioni. Alla fine, però, non è una mia decisione. Io cerco di capire, rispettare e rappresentare l'opinione del club. Ma anche quella dei giocatori, cerco di essere un punto di contatto in questa situazione. Credo, spero che questa dinamica funzioni bene".