Il comico Biagio Izzo: "Bisogna restare a casa. Non siamo dei supereroi"

Il comico Biagio Izzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza Coronavirus che si è abbattuta sul nostro paese lanciando l'appello di restare a casa: "Bisogna restare a casa, abbiamo lanciato appelli in tutti i modi. I giovani devono prendere coscienza di questa cosa. È giusto non creare panico perché siamo tutti sulla stessa barca. Non dobbiamo essere egoisti e sentirci dei Superman perché dobbiamo pensare anche agli altri, ai genitori e ai più anziani. Bisogna fare uno sforzo. È anche piacevole stare in casa con la famiglia. Si possono fare tante cose ed è un momento di aggregazione familiare. Donare è un atto d’amore. In questo momento si può donare nelle ASL adatte e negli ospedali. C’è bisogno di sangue. Donate"