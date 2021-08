Il condor Agostini: "Osimhen? Subito troppi rossi, così le gare finiranno in 9 vs 9!"

Massimo Agostini, il Condor, racconta le sue sensazioni su Abraham, l'attaccante della Roma, e non solo: "Giocatore davvero interessante - dice a Tuttomercatoweb.com - arrivava da un altro campionato ma si è subito messo a disposizione, si è integrato molto bene e dimostra di essere un bel sostituto di Dzeko".

Che cosa in particolare l'ha colpita?

"Pur avendo un fisico imponente, si muove bene e lotta. E soprattutto ha già capito il campionato italiano e le nostre difese. Altri giocatori che arrivano qui appaiono titubanti, lui si è gettato nella mischia, è un lottatore ma tecnicamente valido".

E il Napoli invece come le è parso?

"Le prime gare sono difficili per tutti anche se affrontava una neopromossa. Mi ha colpito l'espulsione di Osimhen e in particolare l'atteggiamento degli arbitri in questa prima giornata: tanti cartellini e con le espulsioni così veloci ne risente poi la partita e la bellezza della gara. Da parte dei direttori di gara si è partiti a mio parere un po' troppo con il piede sull'acceleratore. Servirebbero valutazioni meno pesanti perchè sennò le partite finiscono 9 contro 9 se questo è il criterio".

Dragowski era da espulsione?

"Se lo prendeva gli faceva fare la capriola e gli avrebbe fatto male: è stato irruente anche se l'intenzione era prendere la palla. Ci poteva stare un giallo visto che comunque il giocatore andava sull'esterno e non verso la porta".