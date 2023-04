Il consigliere Simeone annuncia: "Ho chiesto alla Lega di spostare Napoli-Salernitana a domenica"

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto il consigliere Nino Simeone

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto il consigliere Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici al Comune di Napoli: "Ho avanzato la richiesta per spostare Napoli-Salernitana a domenica, ma la scelta è del prefetto. Sarà una festa di gioia e caos, noi facciamo il possibile affinché tutto possa andare per il verso giusto. Non dovrebbero esserci troppi problemi sullo spostamento visto che nessuna delle due gioca le coppe".