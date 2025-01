Il doppio ex Denis: "A Bergamo gara ad alta intensità. Garnacho? Sarebbe gran colpo"

vedi letture

Atalanta-Napoli, gara in programma sabato alle 20:45 al Gewiss Stadium, rappresenta anche la partita di German Denis. El Tanque, bomber storico del nostro campionato, ha indossato entrambe le maglie e in un'intervista a Radio Marte si è espresso così sul match di questa sera: “Atalanta-Napoli non so se è già una sfida scudetto, siamo appena all’inizio del girone di ritorno, ma sarà sicuramente una bellissima gara. La Dea viene da qualche pari di troppo e il Napoli è sempre più consapevole della propria forza. Sono due squadre che giocano diversamente, l’Atalanta in casa cerca di essere protagonista e dominante, anche il Napoli gioca per vincere, costruisce dal basso e sfrutta bene Lukaku che riesce a tener palla e a favorire gli inserimenti delle mezzali. Sarà una gara ad alta intensità, una di quelle che gli amanti del calcio potranno godersi sino in fondo".

: "

Il club ha fatto un incasso importante, però. Mancherà al Napoli perché è un giocatore decisivo in attacco: quando era in giornata poteva farti vincere le partite. Se arriva Garnacho, e io me lo auguro, il Napoli chiuderà un gran colpo. E’ un calciatore importante, di prospettiva, ha grandi margini di miglioramento, ha caratteristiche diverse da Kvara ma ha fatto anche la differenza in determinate partite. E’ abituato alle pressioni, perché gioca nel Manchester… Napoli può essere la piazza giusta per lui. Dovesse arrivare spero che si integri subito, ma non ne dubito: per noi argentini è facile farlo a Napoli, c’è un feeling immediato”.