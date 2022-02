Il doppio ex Milanese: "Per il Napoli è importante, una vittoria darebbe grande fiducia"

Nel corso di '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Napoli, Mauro Milanese.

Sulla vittoria dell'Inter in Coppa Italia ed il derby perso: "Una grande squadra sull'1-0 dovrebbe chiuderla, ma il calcio è così ed in pochi minuti il Milan l'ha ribaltata".

Sulle nuove prospettive della Juventus: "E' obbligata anche senza acquisti ad arrivare tra le prime quattro. Lo scorso anno ha sbagliato la stagione, nell'epoca Ronaldo è mancato il campionato. Gli acquisti di gennaio possono renderla pericolosa, la Juve però è leggermente indietro rispetto alle altre. Il distacco dalla prima è notevole, una può anche cedere, l'Inter ha potenzialmente 11 punti di distacco, ma tutte e tre è difficile. Vederla fuori dal quarto posto non rispecchia la rosa e la forza della Juventus, ma Milan, Napoli ed Inter giocano meglio e sono più 'squadra'. Non credo ce la faccia a recuperare i punti di distanza".

Sulla partita tra Napoli ed Inter: "I nerazzurri hanno due risultati su tre, con una partita in meno e stando avanti anche il pareggio potrebbe accontentarli. Potrebbero giocare di ripartenza, lasciando il Napoli in attacco, perché hanno gente di gamba che può fare male. Per il Napoli è importante, giocano in casa e può fare una vittoria che anche se non è quella finale, darebbe fiducia per il proseguo del campionato".