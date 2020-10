Il doppio ex Rinaudo: "Il Napoli ha meno pressioni della Juve. Focolaio Genoa è un rischio..."

Al microfono di Tuttojuve ha analizzato la sfida di domani sera il doppio ex Leandro Rinaudo, attuale responsabile del settore giovanile del Palermo: "E' sempre Juventus-Napoli. Per spessore e tradizione della sfide del passato e del presente. La Juventus ha cambiato molto; il Napoli ha aggiunto qualche tassello interessante. Bisogna però dire una cosa. La Juve sta operando in maniera molto intelligente. Sono stati presi ragazzi giovani e con un'esperienza tale da poter giocare bene. Su Pirlo poi c'è poco da dire: hanno preso un allenatore di personalità, vincente totale da calciatore".

Sul Napoli: "Il Napoli non ha la pressione che magari può avere la Juventus, chiamata a vincere in quanto campione in carica da nove stagioni: può essere un fattore positivo. C'è poi il giusto mix tra giocatori che conoscono l'ambiente e nuovi innesti. Inoltre c'è un allenatore, come Gattuso, che può incidere con un percorso importante".

Sul rischio contagio dopo il focolaio Genoa: "Il numero di positivi è davvero elevato: onestamente non me lo aspettavo. Effettivamente è un rischio, perchè potrebbe costituire davvero una "bomba atomica". Credo, comunque, che il problema non sia rappresentato solo dal focolaio, ma anche dalla sua gestione. Sarà importante lavorare nell'ottica di scongiurare il pericolo di ulteriore diffusione del contagio di un virus - non dimentichiamolo - ancora pericoloso".