Il doppio ex Stendardo: "Conte e Gasperini i migliori, il Napoli gioca ormai a memoria"

vedi letture

Guglielmo Stendardo, allenatore del Valmontone e doppio ex di Napoli e Atalanta, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte e Gasperini sono i migliori allenatori del nostro campionato e guidano le migliori squadre anche a livello societario. Il Napoli sta facendo delle cose straordinarie con un allenatore incredibile come Antonio Conte, al di la della questione Kvara il Napoli è tra i club più virtuosi.

Il Napoli lo avrei immaginato diverso rispetto a quello dello scorso anno, ma vederlo così in alto mi ha sorpreso, fa sognare noi tifosi. L’allenatore del Napoli ha competenza e mentalità vincente, ha dimostrato di essere seguito, gioca bene in fase di possesso e non possesso, concede pochissimo e domina il gioco, Conte è un valore aggiunto. Il Napoli gioca ormai a memoria e se vuole continuare a stupire deve seguire Antonio che è un maestro di calcio ed un grande motivatore. Il mister è assolutamente felice, i giocatori rispondono a tutte le sue sollecitazioni. Senza Coppe è un vantaggio, un allenatore esperto come Conte ne trarrà dei benefici”.