Il dubbio di Fedele: "Il Napoli ha giocato bene o l’Inter si trova in uno stato comatoso?"

“Secondo me sabato sera Lukaku è stato il migliore in campo. Non ha segnato, ma ha giocato una grande gara". Lo ha detto a Radio Marte Enrico Fedele commentando la prova degli azzurri sabato al Maradona e in modo particolare quella del belga. "Al Napoli serve come il pane. Il gol è arrivato con la discesa di Lobotka sulla sinistra, però oggi come oggi bisogna cercare di fare gol, non solo badare a difendersi. Billing è stato fortunato. La sua unica bravura è stata quella di fermare la corsa, perché ha il passo lungo e il piede non forte. Lì doveva solo buttarla dentro".

"L’Inter ha giocato una partitaccia. Dopo quattro gare di affanno fisico, il Napoli è risorto. Il Como gioca sempre bene, ma non vince sempre. Mi chiedo: è il Napoli che ha giocato bene o è l’Inter che si trova in uno stato comatoso? Il Napoli, in questa partita, ha finalmente superato l’impasse o resta la squadra che può fare zero o novanta? Aspettiamo le prossime gare per dirlo”.