Il prep. atletico Esposito: "Stando al comunicato, questi i tempi di recupero di Anguissa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Esposito, preparatore atletico: "In un calendario così compresso, gli infortuni sono da mettere in preventivo. Il sovraccarico è inevitabilmente maggiore, ma in Italia va rivisto anche la metodologia di allenamento e rivedere le intensità che si utilizzano nel corso della settimana. I calciatori che giocano sempre sono più esposti. Fare prevenzione? È quella classica: gestire l'allenamento e replicare lo sforzo della gara anche in settimana, così da educare l'atleta allo sforzo nel match-day. Poi la gestione del recupero anche è fondamentale.

L'infortunio di Anguissa? A leggere il comunicato, a grandi linee i tempi di recupero saranno attorno le 3-4 settimane. Poi molto dipenderà da come lo staff medico del Napoli tratterà il recupero del calciatore. Infortunio Rrhamani? Da un punto di vista pratico, bisognerà capire come il calciatore risponderà dopo aver rimarginato il danno. La preparazione nel periodo del Mondiale? Non deve essere visto coi canoni classici. Bisogna cercare di continuare a giocare durante il periodo di sosta. E quindi tour, amichevoli e quanto altro possono essere utili. Un campionato parallelo, addirittura, avrebbe grosso senso. Il problema sarà per gli atleti che torneranno dal Mondiale.

Le partenze forti di Spalletti? Sono un mito... Non c'è nessun riscontro che ci faccia dire che durante l'anno si riesca ad immagazzinare qualcosa da poi spendere a fine stagione. Al Napoli vanno fatti i complimenti per come sta gestendo le forze e per come si è fatto trovare dopo la preparazione estiva. E dire che gli infortuni di Anguissa e Rrhamani dipendano da Spalletti è assolutamente fuori luogo".