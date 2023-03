Il retroscena di Denis: "Mi voleva il Real Madrid, rifiutai per restare a Napoli"

German El Tanque Denis, ex attaccante del Napoli, a 'Cronache di Spogliatoio' ha rivelato un retroscena di mercato relativo ai suoi anni in azzurro

German El Tanque Denis, ex attaccante del Napoli, a 'Cronache di Spogliatoio' ha rivelato un retroscena di mercato relativo ai suoi anni in azzurro: “Appena arrivato a Napoli, fino a novembre-dicembre giocavo sempre. Penso che avevo fatto 10 gol più quello segnato al Benfica in casa in Europa League. In quel periodo si rompe il ginocchio il Pipita Higuain, che era al Real Madrid. Viene il mio procuratore e dice: 'Guarda, c'è la possibilità, hanno chiesto di te a De Laurentiis, ti vuole il Real’. In quel momento non sapevo cosa dire, mi trovavo così bene... E ho risposto 'No, sto bene, non è il caso di andare via, resto qua'".