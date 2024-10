Il retroscena di Pogba su Conte: "Un avversario capì la sua indicazione e subimmo gol"

vedi letture

Il centrocampista della Juve Paul Pogba si è soffermato su tutti i dettagli dell'ultimo anno, dalla squalifica per doping (ridotta dal TAS a 18 mesi, terminerà a marzo) fino al suo rapporto con la Juventus e ad un possibile ritorno in bianconero che comunque appare sempre difficile (qui i dettagli, ndr).

Per il 31enne centrocampista francese, però, c'è spazio anche per parlare di temi non strettamente legata alle questioni personali. Ad esempio, a La Gazzetta dello Sport, Pogba si sofferma sulla stagione in corso. Per lo scudetto la spunterà la Juve, l’Inter del suo amico Marcus Thuram o il Napoli del suo ex allenatore Conte? "Spero vinca la Juve", la risposta del calciatore che indica anche per la Champions la squadra bianconera: "Chi vince? Spero la Juve. Ha un 1% di possibilità, come tutte le squadre".

Ci racconta un aneddoto su Conte?

"Antonio è molto forte tatticamente, una volta contro il Parma dava indicazioni e disse a Chiellini di fare un passaggio "dentro". Soltanto che urlando ha capito anche l’avversario e abbiamo subito gol. Conte mi colpì perché poi si scusò per la rete presa".