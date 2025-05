Podcast Impallomeni: "Al Napoli ancora un anno Conte o ADL andrà su Allegri"

Si sta per chiudere una stagione intensa ma per molte big è già tempo di capire da chi ripartire il prossimo anno. Napoli, Milan, Roma, Juventus: sono queste le big che potrebbero cambiare allenatore. Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista ha provato a dire chi siederà il prossimo anno sulla panchina di queste squadre ai microfoni di Tmw Radio.

"Alla Juve Fabregas, continuerei sulla linea di rottura. Al Napoli ancora un anno Conte o ADL andrà su Allegri. Roma? La conferma di Ranieri, almeno per un anno ancora. Magari facesse ancora uno sforzo per un anno. Io poi non trascurerei Gasperini, Ranieri lo ha escludo ma non ci credo fino in fondo. Al Milan Fabregas e Allegri, uno dei due, ma come qualità di calcio e il solco tracciato nella storia del Milan".