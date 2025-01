Podcast Impallomeni: "Ho dei dubbi su Garnacho, ma mi fido di Conte"

vedi letture

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Como che strapazza l'Udinese:

"Un'altra conferma del Como, che può rimanere in Serie A. Nel suo percorso ha avuto dei passaggi a vuoto ma non si è mai perso d'anima Fabregas. Sono cresciuti alcuni giocatori, ne ha inseriti altri. E' una squadra che si muove bene ora".

Juve, Vlahovic potrebbe già partire a gennaio:

"Se arriva l'offerta giusta sì. Se c'è la volontà del giocatore e della Juve di interrompere questo rapporto si deve fare. Motta ha un'idea chiara sul centravanti, la storia tra Vlahovic e la Juve credo sia finita. Se arriva un club importante, che può fare anche l'offerta giusta, sarei per un sì".

Cosa manca alla Juve?

"Motta secondo me sta faticando i due centrali che riescono a fare più ruoli, non ha ancora dei giocatori come aveva al Bologna, capaci di impostare o essere il centrocampista aggiunto".

Il Napoli deve spendere certe cifre per Garnacho?

"Abbiamo visto le risposte di giocatori come Juan Jesus e Spinazzola, Conte fa resuscitare tutti. Per me Garnacho a 50 mln no. Non li spenderei adesso, ma se Conte decide così va bene. Non so se è veramente così forte, ma mi fido di Conte. Io andrei avanti così fino a giugno e poi vedrei".

Milan, si pensa a Walker e anche Joao Felix:

"Per Walker a Milano sarebbe dura, vista la situazione e da dove viene".

Conceicao intanto parla di troppe divisioni dentro il club:

"E' stato onesto, chiaro. Sono le cose che si dicono da tempo. E' un Milan discontinuo, a naso se tra due mesi non ha messo le cose a posto può prendere una decisione clamorosa".v