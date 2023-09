Impallomeni: “Non punterei l’indice su ADL, è solo una questione tecnica”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del giorno.



Napoli, quale il vero problema adesso?

"Non credo problemi di spogliatoio. Nove volte su dieci queste partite le perdi e lui l'ha recuperata. Non era facile arginare il Genoa, mi ha fatto una grande impressione. Per me Garcia sta toccando una gerarchia interna, perché diversi stanno innervosendo. Non punterei l'indice su ADL, è solo una questione tecnica. L'eredità di Spalletti è pesantissima, cerca di sporcare un pochino inserendo i nuovi in mezzo ai vecchi. C'è tempo per recuperare però. Ha spento un pochino le luce nello spogliatoio ma non credo ci sia già una crisi conclamata".