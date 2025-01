Improta fa due nomi: "Se tengono questo livello per tutto l'anno sarà dura per le altre"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stiamo vedendo ciò che stanno facendo Anguissa e McTominay, i due stanno spopolando in questo periodo e ci auguriamo che la forma li regga per parecchio tempo. Nell’arco di un anno c’è sempre una flessione, ma se continuiamo ad avere questi due centrocampisti sarà dura per tutti. L’Atalanta ha giocato un’ottima gara, ma il Napoli ha dimostrato di avere il piglio della grande squadra, è una squadra che non s’abbatte se viene raggiunta. C’è’ tutto il dna di Conte in questo Napoli.

Se guardiamo le prodezze dei singoli dobbiamo guardare avanti con tanta fiducia, ma il pronostico l’ho già fatto anche se non mi pronuncio. Spinazzola, Mazzocchi e Simeone? Il merito più grande del loro ingresso in campo è di Conte, ho visto gli allenamenti del Napoli ed ho visto come l’allenatore teneva il gruppo unito”.