Improta: "Incidente di Buongiorno da mettere in preventivo, ecco chi sceglierà Conte"

“L'infortunio è una dolorosa tegola sulla testa del Napoli, che dopo le difficoltà con la Lazio era in ripresa. Con l’Udinese si è visto un bel calcio, il Napoli ha fatto capire a tutti che c’è. Questo infortunio - ha detto l'ex azzurro e dirigente Gianni Improta ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' -non ci voleva, ma è un incidente di percorso che si deve mettere in preventivo.

Conte saprà come far fronte all’emergenza, forse potrebbe dare fiducia a Marin. Juan Jesus molto criticato ultimamente ma ha recitato la sua parte nella vittoria del 2023 e può comunque dire la sua. Olivera centrale credo sia un'opzione, con l’assenza di Mazzocchi e Spinazzola che non ha giocato quasi mai, resta un punto interrogativo l'occupazione della fascia sinistra. Conte potrebbe fare questa scelta ma credo opterà per uno dei due centrali di ruolo. L’infortunio accelera i tempi di intervento sul mercato di gennaio, bisogna agire tempestivamente.

Neres è un giocatore in grado di fare la differenza, così come Kvara e lo stesso Politano. Io lo vedo ancor più efficace a destra, ma è difficile andare a toccare gli equilibri della squadra al momento”.